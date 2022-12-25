寒流強襲，全台平地最低溫出現在南投縣中寮鄉3.4度。一家三口到南投縣仁愛鄉萬大水庫附近露營，凌晨最低溫約1度，他們在帳篷內用瓦斯暖爐取暖，疑通風不良，造成全家一氣化碳中毒，所幸同行友人發現他們意識不清報警，送醫後經高壓氧治療已無大礙，警消將進一步調查事故原因。
報案人指出，他們清晨7時起床，呼喚朋友一家3口都沒有回應，現場也聞到瓦斯味，覺得很可疑，打開帳篷發現他們疑似使用燃燒罐裝瓦斯的暖爐取暖，可能未注意通風，造成一氧化碳中毒已意識不清，先將3人安置到室外，並打119報案。
南投縣消防局調派仁愛、埔里、中心碑消防分隊救護車趕往現場，將3人送往埔里基督教醫院救治，所幸3人送醫途中陸續恢復意識，為求安全起見將3人送埔里基督教醫院救治後，再轉送台中中國醫藥大學附設醫院接受高壓氧治療。
南投縣消防局提醒，民眾使用燃氣設備洗澡或取暖時，務必保持通風，否則瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致一氧化碳中毒，若沒有即時發現可能喪命，呼籲民眾再冷也要抱持室內通風確保安全。
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