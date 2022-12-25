民進黨在九合一選舉後，是否能在執政的直轄市、縣市議會議長選舉中勝選，備受外界矚目，民進黨順利在台南市與高雄市議會奪回議長。對於四年前跑票丟議長、今年再次奪回，民進黨立委林俊憲表示，沒有什麼含淚投票，只有危急時刻願不願意團結一心；也希望無端影射到此為止。

今日各縣市舉行議長選舉，民進黨執政的台南市由邱莉莉以36票擊敗郭信良21票當選議長、高雄市則由康裕成以35票擊敗陸淑美的28票當選議長。選前由於高雄市這屆議員藍綠席次相當接近，台南市也一度傳出拉攏國民黨合作聲音，為防止跑票，民進黨也派中執委賴瑞隆、管碧玲坐鎮督軍，最終順利奪下議長位置。

對於台南議長選情，林俊憲表示，「沒有什麼含淚投票，只有危急時刻願不願意團結一心而已。」雖然台南市議長投票前傳出許多風波，不過在最後的關頭，所有黨團成員還是依照黨中央的決議投票，沒有讓四年前那種難堪場面再次上演。也恭喜邱莉莉當選議長，未來四年與市府合作推動台南發展。

林俊憲說，大家那麼關注議長選舉，就是因為四年前場面實在太難看，民進黨才剛在地方大選失利，因為跑票也丟了議長，對全黨和支持者的士氣都是一大打擊。今年面臨的是比四年前還要嚴峻的局面，如果不能在議會穩住陣腳，連黨籍議員都不支持自己的政黨，又要如何說服人民支持？

林俊憲再說，黨內民主亦是民主，黨團經過協商推舉人選，大家都有參與，最後按照決議投票，又怎麼會是「含淚投票」？投下的這張議長票不只是自己的意志，還有選民的意志，支持者想看到的是選後迅速重整陣腳的民進黨，這是全體黨公職人員的責任。

林俊憲最後表示，議長選舉期間傳出的各種指控，只要有具體事證，檢調一定會徹查到底，但若是為了私利而無端影射者，也希望到此為止，我們真正的挑戰在前方，不在背後。團結的民進黨，才是值得人民信賴、繼續託付的執政黨！