國民黨立委林奕華明年2月才就職台北市副市長，屆時應任期剩餘不到1年，不需補選，民進黨炮轟此舉是「沒收補選」，藍營北市議員秦慧珠也看不下去，直接要求林辭職。今天宣誓就職的台北市長蔣萬安回應，不管林還是未來市府團隊，一定會用政績來回應外界檢驗。

蔣萬安指出，林奕華不管在哪個崗位，在立法院的表現有守有為、大家有目共睹，不管林奕華還是未來市府團隊一定會用政績來回應外界檢驗，也相信黨內一定會團結，全力為台北市政打拚。

談到林奕華沒有出席，是怕模糊焦點？蔣萬安指出，雖然宣布人事，但因為她手邊還有很多在立法院需要處理的重大議案，以及現在還在進行總預算審查，她地方服務也要完成交接好，其實相關期程也是到之後才會上任。

至於是否有跟秦慧珠溝通？蔣萬安說，過去一直以來都有很好的溝通，他們都有共同目標，就是從今天開始捲起袖子上工，不管是市府議會共同打造更好的台北。