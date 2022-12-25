台南市副議長選舉，過程高潮迭起。儘管國民黨副議長參選人李文俊在議長選舉跑票支持邱莉莉，但綠營並未投桃報李，仍支持原本推出的副議長參選人林志展。最後，林志展在第一輪即順利當選，連同稍早的新科議長邱莉莉，民進黨在台南市議會囊括正副議長寶座。

副議長選舉結果，林志展獲32票，國民黨團改支持的全市最高票議員林燕祝獲13票，無黨籍議員穎艾達利獲3票、李文俊獲4票，其餘無黨議員包括尋求議長連任失利的郭信良均票投自己。