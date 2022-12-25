林右昌表示，他8年前承諾要讓基隆市民成為驕傲光榮的基隆人，他說，他做到了。（張志康攝）

基隆新任市長謝國樑表示，希望市政能盡快上軌道，無縫接軌推動下去。（張志康攝）

林右昌與妻子吳秋英在市府前相擁，吳並表示終於把我們家爸爸帶回家了。（張志康攝）

基隆市長交接典禮25日上午舉行，卸任市長林右昌在法務部長蔡清祥監交下，將印信交接給新任市長謝國樑。林右昌表示，他承諾要讓基隆市民成為驕傲光榮的基隆人，他過去8年做到了。謝國樑則表示，感謝市府團隊和他一起打拚，希望市政能夠盡快上軌道，無縫接軌推動下去。

林右昌致詞時表示，他擔任基隆市長這8年非常圓滿，成就了非常多不可能，感謝家人與市府團隊的支持，他也祝福謝國樑能繼續帶領基隆進步及發展。他指出，他在8年前接任基隆市長時，曾承諾要讓基隆市民成為驕傲光榮的基隆人，他說，他做到了。希望基隆這個城市基地昌隆、市政也昌隆。

謝國樑致詞時，先感謝林右昌8年來為基隆盡心盡力，接著也感謝市府團隊願意和他一起打拚，他抱持著誠惶誠恐的心情，同時有著堅定信心，要讓市政盡快上軌道，無縫接軌推動下去，他也再度強調他競選時承諾要推動的政策，將會盡快好好推動。

謝國樑在就職演說前，特別邀請牧師帶領為前後任市長及市民祈福。謝國樑受訪時透露，他是虔誠的基督徒，信仰是他重要的依靠，可以帶領他做更多的事。他表示，這次參選很感謝家人的支持，尤其是女兒小愛，今天本來想過帶女兒來，但是女兒比較黏她，擔心要抱著她致詞，所以就沒有帶來。

市長交接典禮後，謝國樑陪著林右昌走出市政府，林右昌的妻子吳秋英已經在市府門口等著他，看到林右昌走出市府，夫妻深情擁抱。吳秋英並說：「終於可以把我們家的爸爸帶回家了，孩子期待很久了！」兩人坐上計程車離去。