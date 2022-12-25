張麗善著足球裝宣誓就職。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（25日）帶領縣府團隊著足球裝宣誓就職。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（25日）帶領縣府團隊著足球裝宣誓就職，她表示阿根廷足球隊長梅西的例子象徵雲林縣，她期許在先天不足情況下，帶領雲林超越困難、挑戰所有不可能成為可能的事情。

張麗善今（25日）就職前帶領縣府一級主管著足球裝在雲林縣立體育場與虎尾鎮立仁國小的足隊員玩足球暖身，隨後徒步到文化觀光處的表演廳宣誓就職，陸委會主委邱太三監誓、監交印信。

張麗善演說指出，世界盃足球賽剛落幕，冠軍隊阿根廷的團隊精神值得學習，尤其是靈魂人物梅西，他罹患侏儒症，先天條件不好，但他超越困難，化不可能為可能，他的例子象徵雲林縣。

她表示，今天穿著足球衣就是要展現團隊精神，學習梅西屹立不搖的精神，一直克服困難、接受挑戰、達到冠軍，成功成為世界的榜樣。

張麗善說，雲林縣先天條件也許沒有辦法跟六都比較，1960年前是台灣最大糧倉，1980年轉型高科技資訊產業時代時，雲林變得弱勢，雲林縣雖先天不足，雲林縣政府團隊這4年打非常漂亮一戰，讓全台灣看見，縣府團隊會繼續努力，並加速前進。

張麗善表示，她已展開所有產業的規畫，如何讓行政程序更加縮短是她的課題，她希望當一個種樹的人，也許4年沒辦法全部呈現給大家，但她想奠定一個基礎，相信未來要接的人可以迅速完成產業擘畫跟工業區開發。