台中市長盧秀燕（左）就職典禮會後，致送彩蛋小禮「愛的零錢包」，頗受民眾歡迎，排隊索取。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕就職典禮，致送彩蛋小禮「愛的零錢包」向市民表達感謝。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕4年前就職典禮，準備萬份「谷關空氣瓶」小禮物，展現改善空汙的決心與態度，引發熱議。她連任就職典禮的「神祕彩蛋」今天揭曉，是以競選看板帆布製成環保「愛的零錢包」，盧秀燕說表示，零錢包由她自掏腰包所製，強調環保並表達對市民的感謝。

台中市長盧秀燕首任就職典禮，承諾致力改善空汙，準備萬份「谷關空氣瓶」當成小禮物分送給民眾，引發熱烈討論；市府日前即宣告，連任就職典禮將致送「神祕彩蛋」小禮物，也引發各界關注。

盧秀燕今天在就職典禮提出未來施政10大方針，也提到持續改善空品。她請與會人士抬頭看看今天的藍天，並強調， 堅持改善空氣品質，加強環保衞生，絕不鬆手市府團隊繼續奮鬥，減少空污不良日，努力天天天藍。

盧秀燕會後在場發放「愛的零錢包」，吸引眾排隊索取。盧秀燕說，「愛的零錢包」由她自掏腰包所製，完全無動用公帑，透過環保回收方式製成，一方面強調環保議題，另一方面送上對市民朋友們的感謝與祝福，零錢包裡附有就職紀念日愛的謝卡。

新聞局指出，今年就職小物很不一樣，經市府團隊發現競選總部遺留下來的許多帆布可再利用，縫製成零錢包，以繽紛的馬卡龍粉紅為基調，超少女心的設計，希望將愛與感謝「存起來」，不僅實用更具紀念意義，除了向市民表達最深的謝意，也能傳遞愛與溫暖，以環保永續的理念出發。