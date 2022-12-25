陳光復期許嶄新縣府團隊「澎湖好政，幸福達陣」，全面就澎湖的社會福利、教育品質、觀光產業、海洋資源永續、醫療提升等層面努力。（張茂雄攝）

澎湖縣第19屆縣長宣示就職典禮於25日上午在文化局演藝廳隆重舉行，新任澎湖縣長陳光復表示，將以謙卑誠懇的態度，透過完善的政策規劃與高執行力，帶領澎湖向前行，卸任縣長賴峰偉則揮一揮衣袖，瀟灑地離開。隨後陳光復在百世多麗舉行記者會，宣示澎湖好政，幸福達陣，會率領縣府團隊，讓縣民得到最全面的照顧。

澎湖縣長就職暨交接典禮由政務委員羅秉成擔任監誓人，卸任縣長賴峰偉交接印信給陳光復，承接治縣重責，縣府行政團隊、各界貴賓、地方鄉親數百人蒞臨觀禮，典禮簡單隆重。不過就在典禮開始時，會場外有一名與會女士不知何故，從演藝廳階梯摔下，當場血流如注緊急送醫。

就職記者會在百世多麗酒店內舉辦，陳光復期許各局處首長要與時間賽跑，1小時當作2小時使用，為了鄉親的幸福，為了澎湖的發展，一起攜手努力打拚，同時以包容合作取代分歧對立，來替鄉親爭取最大福祉。

陳光復表示，嶄新縣府團隊「澎湖好政，幸福達陣」，全面就澎湖的社會福利、教育品質、觀光產業、海洋資源永續、醫療提升等層面努力，最短的時間內交出成績單，拼出澎湖更美好未來。