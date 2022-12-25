現年39歲的南韓女星尹昇娥（윤승아）一出道就憑著甜美臉蛋與渾圓大眼受到矚目，過去也曾在《不可阻擋的High Kick》、韓版《惡作劇之吻》、《擁抱太陽的月亮》等劇中演出。而2015年便與知名男星金武烈結婚的她，今日稍早傳出懷孕喜訊，並公開小寶寶的性別與預產期，令粉絲們又驚又喜。

尹昇娥與金武烈今日稍早透過經紀公司Prain TPC發出聲明，表示「尹昇娥和金武烈夫婦將迎來珍貴的小生命，尹昇娥目前也沉浸在喜悅之中專注於胎教，寶寶的預產期預計在2023年6月，請大家為他們送上祝福，謝謝」開心宣布懷孕。隨後，尹昇娥也透過自己所經營的YouTube頻道上，公開了兩人從2011年相戀、交往、求婚、結婚等甜蜜的生活細節，以及與4隻毛小孩幸福的互動，最後公開了寶寶的心跳聲以及超音波照片，令眾人興奮不已。

影片中，金武烈還摸著尹昇娥的肚子，並對著愛犬說道「妳們要當哥哥姐姐了，6個月後就可以見到妹妹了喔」正式公開寶寶的性別。而粉絲們看到後有紛紛留言表示「太恭喜你們了，祝姊姊生產一切順利」、「在聖誕節告訴粉絲這個幸福的消息實在太為你們開心了」、「等了好久終於盼到了，恭喜兩位」、「好幸福的影片！恭喜恭喜，也祝福你們聖誕快樂」。

事實上，除了尹昇娥曾在多部戲劇中演出外，金武烈在戲劇圈也表現亮眼，他在2015年無償演出軍戰電影《延坪海戰》大獲好評並獲得韓國國防部頒發的「西海守護者徽章」後，今年推出《少年法庭》、《迷網追兇》和《Trolley：命運交叉點》等3部電視劇，接下來他確定加入《Sweet Home》第2、3季的演出，可說是家庭、事業兩得意。