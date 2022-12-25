台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏順利連任，市長盧秀燕也到場祝賀。（張亦惠攝）

台中市議會今天舉行議員就職典禮及正副議長選舉。（張亦惠攝）

台中市第4屆市議員今天宣誓就職並進行正副議長選舉，由最資深議員張瀞分主持，選舉採記名投票方式，過程順利，藍綠議員皆無跑票，國民黨因有席次優勢且爭取到無黨籍7名議員、民眾黨議員支持，議長張清照、副議長顏莉敏拿下40票順利連任。

台中市議會議員共65席，第4屆國民黨32席、民進黨24席、無黨籍7席、時代力量及民眾黨各1席，確診議員張家銨因確診，在議會休息室隔離宣誓，投票時由議員鄭功進穿隔離衣入內監票。時代力量議員吳佩芸投給自己。國民黨議長張清照、副議長顏莉敏拿到40票順利連任，顏莉敏的父親鎮瀾宮董事長顏清標也以前議長身份到場觀禮；民進黨正副議長人選曾朝榮及陳淑華則拿到24票。

市長盧秀燕今天也率領市府團隊到場觀禮、祝賀。張清照說，謝謝大家的支持讓他順利連任議長，會繼續公平主持議會、監督市政，未來希望議會繼續和諧問政，為台中努力。

顏莉敏表示，感謝市民的支持讓議員為台中市民發聲，也感謝議員們的支持讓她連任副議長，台中市的發展有目共睹，亮眼的成績需要府會繼續合作，往理想的藍圖前進，會回應市民期待，善盡監督職責。