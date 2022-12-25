李文斌、張淑芬各以２７票高票當選正副議長。（李京昇攝）

鍾東錦（中）到場恭賀。（李京昇攝）

苗栗縣議會25日舉行第20屆議長、副議長選舉，38席議員到期並全部參與投票，最後結果如外界預期，由李文斌、張淑芬搭檔，都以27票高票當選議長、副議長。

苗栗縣議員這屆議員席次，有24席連任成功、5任為新任，其餘則是轉換跑道或是回歸參選。國民黨有7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍有23席，但絕大多數無黨籍主因縣長選舉藍營分裂，因此議會版圖仍舊偏藍。

今天選舉結果由副議長李文斌扶正，連任成功的縣議員張淑芬參選副議長，而無黨籍議員曾玟學、陳品安搭檔參選。最後投票結果李文斌、張淑芬各得27票，民進黨羅貴星等7位議員、無黨籍禹耀東，都在正副議長投票中投給自己，時代力量葉忠倫則在議長選舉投無效票，在副議長選舉投給自己。

李文斌表示，感謝各位議員支持與投票，讓他跟張淑芬順利當選，這是責任的開始，議長、新科苗栗縣長鍾東錦豎立很多典範，他會好好傳承下去，並且加強縣政監督，達到府會和諧、良好溝通，為苗栗未來努力。

張淑芬說，她很感謝所有議員的信賴，讓她有機會跟李文斌搭檔，未來除了會擴大選民服務，也會同心協力為苗栗縣政打拚，並扮演好府會溝通的角色。

鍾東錦表示，李文斌跟張淑芬是非常好的組合，他們2人議事經驗豐富，相信也會有很好的領導能力，站在縣府的立場，他希望府會和諧，共同推動縣政創造苗栗幸福感。

鍾東錦說，這屆新任議員只有5位是真正的素人，其他都是連任或是回歸，他跟大家都非常熟悉，現在轉換職位，議員們有任何指教，他都會虛心接受，尤其不少新進年輕議員，他很期待可以讓縣政年輕化。