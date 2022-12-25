九合一大選民進黨大敗，「黑道治國」爭議被視為主因之一，尤其選前還發生台南學甲發生88槍槍擊案，警政署為澄清治安並未惡化，拼命掃黑肅槍一連串專案，令基層人仰馬翻，署長甚至天天主持破案記者會，儼然兼任外勤大隊長。但選後民進黨派系仍繼續互批對方是黑道，台南市議長選舉黑影幢幢，警方一切作為全部無效，讓基層譏稱：「笨蛋，問題不在掃黑，在民進黨！」

尤其台南官警感受最深，外界認為台南市警局高階都是北市出身，應該有能力治理好內外，批評其工作不力，且先前蘇貞昌還動不動震怒、怒拔警察局長，讓官警頗為忿忿不平。

台南基層員警透露，現在台南所發生的問題，其實就是市政府以及議會裡的政治人物，尤其綠營各派系之間的矛盾，為了利益與權位，長期鬥爭後所造成的結果。

更何況市府對於警察局，都當低下等人對待，不重視不尊重警察局的各項專業措施及改革，且忽視警察的福利，只要求警察局做事而不問是非。

警官感嘆說，台南市警察局升格六都合併以後，到現在完全沒有任何進步，歷任長官想推動改革進步，卻處處被市府刁難。憂心目前整個趨勢已經走向了不歸路，台南市只會越來越差，而警察就成為最後的犧牲品。

基層痛批黑道治國、黑金都是民進黨自己搞出來的，警政署拼命掃黑、開記者會根本搞錯重點，只是累死警察而已，現在問題不是依舊還在，民眾依然觀感不佳，尤其派系間還在繼續鬥、繼續互批黑道等議題，然後把責任全推給警察，實在是令人失望透頂。