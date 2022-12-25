差點遭詐的巨款。(黃敬文翻攝)

假公文。(黃敬文翻攝)

蘆洲警方12月間接獲報案，61歲江姓老婦稱自己遭假檢警詐騙144萬元，結果20日又接獲詐騙集團電話，蘆洲派出所長洪澤宇為逮捕犯嫌特別規畫專案小組警力埋伏，成功逮捕面未成年車手范姓少年以及負責監視的21歲鍾姓男子，並起獲假檢警公文一張、工作用手機4支；全案依詐欺及偽造文書等罪嫌移送新北地檢偵辦，並將扣案手機進行數位鑑識，積極溯源強勢打擊幕後詐騙集團。

據了解，江婦從13日起接獲假檢警電話，謊稱其涉及詐欺案件，要求其提出現金交付地檢署扣押財產，若想證明清白須將帳戶內的存款提領出來，交由專員進行調查後拿到法院公證，江女被嚇到不知所措信以為真，遂陸續將帳戶內144萬元存款提領出來，並拿到指定地點進行交付。

結果詐騙集團食髓知味，20日去電給江婦要求支付20萬元，所幸這次她到銀行提款時，有行員警覺發現江婦可能遭詐，隨即阻止並勸說，江婦這才發現可能遭到詐騙，便向警方報案。

警方獲報後揣摩犯嫌先前犯案心態，確認犯嫌行動模式後，組成專案小組在交付地點旁埋伏，發現車手上前與被害人交談時，立即展開行動，迅速逮捕車手范姓少年以及負責監視的鍾男。

兩人起初對犯行矢口否認，但面對警方詢問為何而來等事情，兩人卻支支吾吾，當場被警斥責戳破謊言，兩名犯嫌才對擔任詐欺集團車手行為坦承不諱，全案訊後依詐欺及偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦。