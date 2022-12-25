台北市長交接典禮25日舉行，完成交接後，新任台北市長蔣萬安上台致詞，高喊「台北隊出發」。（鄭任南攝）

台北市長蔣萬安今天宣誓就職，他致詞時鼓勵市府同仁少說多做，用行動突破框架，突破不必要的行政框架與舊習，「我絕對當大家的後盾！」並要營造和諧的府會關係，不分黨派顏色，一起為台北打拚。

蔣萬安致詞時先是感謝市民相信他，將台北未來4年託付給他，讓我在台北輝煌的發展進程中，能夠有機會為大家服務、為家鄉奉獻。

蔣萬安指出，台北有台灣第一座火車站、台灣第一條捷運、第一間民營銀行、第一件BOT案、第一座國民運動中心、還有帶領台灣最重要的文化思想啟蒙運動的台灣文化協會。從物質建設到精神思想，台北一直是引領台灣的領頭羊、首都城市。

蔣萬安說，如今他承接起帶領台北運轉前進的重任，面對其他國際城市的競爭、全球瞬息萬變的脈動，一座城市的發展不進則退，要常常惕勵、絕不自滿，更要追求「好還要更好」，才能夠掌握國際變幻的風雲，才不會在全球的競爭中被淘汰。

蔣萬安說，很榮幸他提出的政見「一個台北，四項發展，五個中心」，獲得了台北市民的認可，帶著這份託付，他會以金融商貿、新創產業、文化資產、人才匯聚等各個面向著手，把台北的資源與潛力連結起來，彰顯台北的特色，體現「越在地、越國際」的理念，奠定台北成為世界級城市的基礎。

蔣萬安指出，市政萬端，一定要有輕重緩急、優先順序。他會全力推動四扇機會之窗：第一，帶領台北疫後重啟，成為繁榮之都。第二，帶領台北留住人才，成為揮灑創意的人才之都。第三，帶領台北積極更新、改頭換面、推行智慧建設，成為現代化之都。第四，帶領台北推廣地方特色，結合城市行銷、觀光旅遊，成為綻放文化底蘊的魅力之都。這四個方向將會是帶領台北再升級、再出發的契機，也是市府團隊施政的重中之重。

蔣萬安也說，要期許所有市府團隊的同仁，為台北市民打造一座幸福的偉大城市，「我們不是要來堆疊政績數字，而是和市民一起書寫屬於我們的台北故事。」市民永遠是台北的主體，要打造一個「服務型」的政府，以市民為本，排除萬難、搬開障礙，設身處地解決民眾的各種問題，「咱台灣人是很惜情的，咱用頂真的態度服務市民，市民一定會感受到咱的用心跟誠意」。

蔣萬安表示，只要有真誠與熱情，有同理心與人情味，不只能夠讓台北市民擁有令人自豪的市政建設，也能感受到溫暖幸福的市政服務，點點滴滴累積起來的幸福感，會讓城市充滿朝氣與希望，也會提升市民的光榮感與凝聚力，形成正向循環，朝氣、希望、光榮感、凝聚力，就會讓台北成為一個「幸福的偉大城市」。

蔣萬安說，「各位市府同仁們，我要鼓勵大家，少說多做，用行動突破框架，我們今天之所以在這裡，全部來自市民的信任；我們能夠辜負這份信任嗎？我們能不勇於任事、奮力向前嗎？所有符合市民利益、台北發展的建議或作為，都要積極提出、全力落實，突破不必要的行政框架與舊習，我絕對當大家的後盾！」

他喊話，「市民就是咱的頭家，只要是對市民好的事情，拚落去就對了！（台語）」，在努力前進的同時，也不要忘記，市府團隊與公民社會，是城市治理上公私協力的夥伴關係，理念要相互交流，活力要彼此感染，才能交織出共榮共好的城市面貌。

蔣萬安指出，他要營造和諧的府會關係，因為是推動市政的重要助力，所有議員都是民眾一票一票選出來、為市民權益站在第一線把關捍衛的代言人，市府同仁一定要充分尊重，並且借重每一位議員的專長與視野，以及對地方需求的深刻理解，為市政的推動提供最直接的幫助，同時也督促市府團隊，提醒他們要不斷前進，不分黨派顏色，一起為台北打拚。

蔣萬安表示，台北是一座大河城市。淡水河、新店溪、景美溪將我們環抱、基隆河蜿延其中。大河城市的特色，就是海納百川、多元奔放，以及滴水穿石、溫柔堅毅、具有韌性的力量，引領著世世代代的台北人，跟著台北共同成長。未來，將繼續在這股柔韌堅毅的力量推進下、在眾聲喧嘩的多元激盪中，群策群力，讓台北邁向無限可能。

蔣萬安提及，台灣文化協會的會歌揭示，台灣要邁向世界，「樂為世界人」的願景，台北是台灣的火車頭，我們肩負起帶動台灣、接軌世界的責任及使命。蔣渭水先生說：「同胞須團結，團結真有力」（台語）」，各位市民朋友，讓我們團結打造光榮的台北吧！台北隊，出發！