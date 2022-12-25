梁赫群近日在衛視中文台《一袋女王》，分享「這一切都是假會惹的禍」，昔為製作人的他，透露吳宗憲曾建議將經典遊戲「超級比一比」，昇華成「水中超級比一比」，因為沒有業者出借場地，所以他決定動手組裝大型水族箱，結果卻水淹電視台，還被經理怒斥要將節目停播。

梁赫群表示之前在老三台，收視率競爭很激烈，三台為了收視各出奇招，當時他負責吳宗憲的節目，在開節目會議時，吳宗憲提議做「超級比一比」精進版，弄個大型水族箱加上兩個比基尼辣妹，做個「水中超級比一比」，大家立刻掌聲通過這個企劃。

身為製作單位的梁赫群立刻聯絡全台水族箱、水族館，詢問能否借場地拍攝，沒想到問了一輪沒人願意外借，於是梁赫群想說自己來製作水族箱，當時估價水族箱全部製作費用要30、40萬，為了收視率好決定砸大錢做下去。由於水族箱是由四片大玻璃加上矽利康黏合，師傅本來希望在棚內組裝，但電視台不可能空棚一週讓他們組裝，最後之後先組裝好，再派8個壯漢加上鋪上滾輪，又推又拉辛苦的運進棚內，為了慎重起見，梁赫群要求工作人員先注水，再發了兩個臨演要先試玩看看，眼見一切順利，梁赫群想說就先回公司發藝人上新單元的通告，沒想到回到公司後椅子還沒坐熱，現場工作人員就打電話向他哭訴，還要他趕緊回電視台一趟，梁赫群一回到現場嚇了一大跳。

梁赫群說可能是搬運過程中出了問題，水族箱注水到三分之一時，接縫處就開始出現大大小小水注往外噴，水注越多水柱越噴越大。過沒多久當時的節目部經理走了進來，一看到也傻眼，梁赫群這個趕緊上前介紹新單元內容，講完經理大怒氣說他們沒看過新聞嗎，水注越多壓力越大，玻璃是會破的，到時候可就是水淹電視台，還撂話說：「現在不把這東西拿出去，下禮拜我就把這節目停掉！」梁赫群只能快點把水族箱撤掉，也被現場藝人笑說他真的是假會中的紅牌。

此外，梁赫群某年接下跨年活動主持，主辦縣市很用心的在萬人晚會現場安排了一個聖火台，等跨年倒數結束後，就由縣市首長手持類似愛神邱比特的弓箭，射出電射光束點燃聖火，看到聖火後900秒高空煙火隨即發射，是一個高質感、高科技的跨年儀式設計。結果當天活動現場LED燈已經開始出現最後50秒倒數，所有長官、來賓都聚集在舞台上，縣市首長也上台準備進行儀式，梁赫群就在工作人員手上接下弓箭道具，然後轉交給首長，雖然之前有簡短介紹如何進行儀式，但拿到實體後仍不知如何操作的首長只能問一旁的梁赫群。

以往製作過許多節目的梁赫群，稍微看了一下就跟首長介紹如何拉弓跟按按鈕發射的程序，首長聽完還問說按鈕在哪，只見梁赫群隨手將道具拿了過來，手指放在按鈕處，邊說明按鈕位置邊示範動作，沒想到卻誤觸按鈕把電射光束射了出去，隨即聖火立刻點燃，高空煙火看到信號也馬上點燃升空。這時梁赫群回頭發現倒數秒數還是35、34，但台下的民眾看到煙火點燃已經開始歡聲雷動，工作人員立刻機靈的把倒數計時換成新年快樂字樣，因為誤按讓儀式提前的進行的梁赫群，面對工作人哀怨哭訴，還死不認錯硬拗的說：「其實也還好吧，我們就是全台第一個迎接新年的縣市」，讓現場所有人笑翻。本集將於12月26日（一）晚上10點衛視中文台播出。