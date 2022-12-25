中國國家鐵路集團公司方面指出，26日隨著新成昆鐵路峨眉至冕寧段建成通車，全長915公里的新成昆鐵路將實現全線貫通營運，成都至西昌、攀枝花、昆明旅行時間將大幅壓縮，最快分別3小時、5小時、7.5小時可達。

根據中新網引述大陸國鐵集團有關部門負責人介紹，新成昆鐵路起自成都南站，終至昆明站，為國家I級雙線電氣化鐵路，設計時速160公里，沿線地質複雜，修建難度極大。專案開工建設以來，國鐵集團根據工程難度和運輸能力需求，採取分段建設、分段運營模式推進。

目前，新成昆鐵路成都南至峨眉、冕寧至米易東、米易東至攀枝花南、攀枝花南至永仁、永仁至廣通北、廣通北至昆明段，已分別於2017年12月、2022年1月、2020年5月、2020年1月、2019年10月、2013年12月建成營運。

此次開通的峨眉至冕寧段於2016年4月開工建設，全長240公里。而新成昆鐵路是大陸西部大開發重點工程建設專案，北連成都鐵路樞紐，南接昆明鐵路樞紐，是西南地區出境至東協國家鐵路大通道的重要組成部分。它的全線貫通，進一步完善了西南地區路網結構，提高了鐵路運輸能力，將極大便利沿線民眾出行和貨物運輸。