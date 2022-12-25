和平區民代表會有11席區民代表，今天在和平區民代表會宣誓就職後，隨即投票選舉正、副主席。（記者翻攝）

台中市和平區為原住民自治區共有11席區民代表，25日在和平區民代表會宣誓就職，並投票選舉正、副主席。投票結果由陳志勇及楊淑青各以過半得票數蟬連主席及副主席；挑戰正、副主席的吳天祐及羅進玉失利。陳志勇強調，將以公正超然立場主持會議，提升會議的功能。

台中市29區的和平區是原住民自治區，第三屆區民代表選出11席有8席連任，其中陳宥彤、葛榮正及詹森為新任代表。今天由最資深代表徐裕傑主持，在市府參事郭振益監誓就職，包陳志勇、蕭有祥、徐裕傑、陳宥彤、葛榮正、楊淑青、羅清輝、吳天祐、林吉財、羅進玉、詹森等11人。

和平區民代表會隨即選舉正、副主席，經區代表推選由徐裕傑、羅清輝及羅進玉擔任監察員，經互推由徐裕傑擔任主任監察員。主席選舉投票結果，陳志勇獲得6票、吳天祐獲得4票，陳志勇票數過半當選和平區代表會主席；副主席投票結果，楊淑青得票數6票、羅進玉5票，由楊淑青當選副主席。

陳志勇及楊淑青隨即宣誓就職，由參事郭振益交接主席印信給陳志勇。陳志勇表示，他將以為民喉舌、為民服務的精神，尋求和平區民的福祉，並積極扮演溝通協調的角色；期待代表齊心協力向各級政府機關爭取經費，為和平區共同打拚，做好監督制衡促進所會和諧，共創和平區更美好的未來。