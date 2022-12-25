一名法國男子在巴黎庫德族文化中心疑似發動「種族主義」攻擊，造成3人喪命之後，已被轉往精神病檢療所；而不滿這起血案的庫德族示威群眾連續第2天在巴黎與警爆發衝突。

法新社報導，昨天巴黎第10區繁華地段的庫德族文化中心和附近一家美容院傳出槍響，引發恐慌，這一區有多家商店和餐館以及大量庫德族人。

檢察官表示，犯案的是一名69歲的白人男性，他今天因健康因素被移至警方的精神治療機構。

熟悉案情的消息人士表示，另有3人在攻擊中受傷，嫌疑人還向調查人員自稱是「種族主義者」。

巴黎檢察官表示，一名醫師今天下午在檢查嫌疑人健康狀況後，認為他「不符合拘留措施」。

檢察官同時表示，在持續調查的同時，這名男子犯嫌將在警方的精神病檢療所等待偵查庭開庭。

路透社報導，這起3死血案掀起庫德族人的怒火，連續第2天在巴黎街頭與警方爆發衝突。

抗議現場看到汽車翻倒，至少一輛車被燒毀，商店櫥窗遭破壞，共和廣場（Republic Square）附近有幾處小火。共和廣場是傳統的示威場所，庫德人稍早曾在此舉行和平抗議。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）表示，抗議活動突然變調轉趨暴力，但尚不清楚原因。努涅斯對法國BFM電視台（BFM-TV）表示，目前有11人被捕，約30人輕傷。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111225