加密幣交易平台無論大小,2022年多陷入擠兌、崩塌,甚至冒出層出不窮的詐騙,幣圈業者表示,加密資產擁有者為了解決類似FTX、AAX等中心化平台託管錢包衍生的許多問題,傾向把加密資產拉回自己的錢包,以找尋更為安全的避風險。

已在全球售出超過50萬套、全球前三大的冷錢包品牌CoolWallet,公司方庫幣向來建議應自我管理加密資產,該公司透過CoolWallet App,使用者可以掌握自己所有錢包的私鑰,獲得個人資產的完整控制權,輕鬆管理自己的虛擬資產。

庫幣主管說,幣圈有句老行話:「無鑰即無幣,幣鑰為一體」(Not Your Keys, Not Your Crypto),意即使用者應從冷錢包裝置掌握自己的私鑰,才得以握有自己的所有資產。由於Web 3.0 產業在幣圈風雨中依然堅定地蓬勃發展,CoolWallet今年12月正式推出熱錢包「CoolWallet HOT」,使用者在CoolWallet手機App同時管理冷、熱錢包的資產 (CoolWallet COLD/ CoolWallet HOT),一次享有冷錢包的安全性與熱錢包的便利性。

CoolBitX於2014年創立,是Fintech和區塊鏈產業中硬體冷錢包的技術先驅,並提供最新的加密貨幣交易法遵解決方案。和全球超過30家交易所簽訂Sygna MOU,是數位資產行業的的領航者。庫幣在2020年被CB Insights評為世界50大區塊鏈公司,更入選國發會NEXT BIG新創明日之星,獲得總統的親自授獎。