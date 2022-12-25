北半球進入用油旺季等影響，國際油價攀升，中油宣布，自明（26）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.6元，調價後，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油30.6元、98無鉛汽油32.6元、超級柴油27.9元。對於春節洗車是否漲價，中油表示，全台直營站維持原有優惠，至於加盟站則由加盟業主自行決定。

加油站春節洗車漲價，幾乎為慣例，特別近來人力成本攀升間，多家加油站體係宣布春節洗車漲價，不過，中油表示，國營事業配合政府照顧消費者、平抑物價政策下，全台200多處附有洗車服務的直營站，春節洗車不漲價，不過，加盟站由業主決定是否漲價。

中油表示，受12月至今俄油出口較上月減少11％及北半球進入冬季取暖用油旺季等因素影響，導致國際油價上漲，國內油價依公式計算漲幅為0.84％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.8元，惟本周部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高，國內價格未觸抵前述國家調整上限，吸收金額皆為0元；計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。汽、柴油共各吸收0.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.6元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元均由中油吸收，累計111年至11月底止，台灣中油共吸收約447億元。