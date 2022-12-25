台南市議員李文俊在台南市議長選舉時跑票支持民進黨的邱莉莉，面臨國民黨黨紀處分，接著在副議長選舉時因民進黨一致性投票落馬，面對外界詢問是否被騙，他稱「不會」，對黨紀處分表示「平常心」。隨即離開台南市議會。