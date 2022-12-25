跑票面臨黨紀又落選副議長 李文俊稱「平常心」 14:122022/12/25 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨議員李文俊在議長選舉跑票，競選副議長又落馬，面對黨紀處分表示平常心。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市議員李文俊在台南市議長選舉時跑票支持民進黨的邱莉莉，面臨國民黨黨紀處分，接著在副議長選舉時因民進黨一致性投票落馬，面對外界詢問是否被騙，他稱「不會」，對黨紀處分表示「平常心」。隨即離開台南市議會。 花蓮議長之爭 張峻、吳東昇拚出線 苗栗正副議長 李文斌、張淑芬各以27票高票當選 台東正副議長選舉 國民黨吳秀華、林琮翰連任 #李文俊 #台南市 #議會 #國民黨 #黨紀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆民進黨與親民黨合作 搶攻正副議長 05:312022/12/25 政治 金門正副議長抽籤定輸贏 洪允典破魔咒連任成功、歐陽儀雄任副手 13:322022/12/25 政治 嘉市正副議長選舉 2無黨籍組合對戰 04:102022/12/25 地方新聞 22縣市正副議長改選 國民黨：高雄市與花蓮縣選情亮紅燈 00:412022/12/25 政治 無懸念！國民黨張清照、顏莉敏連任台中市正副議長 13:062022/12/25 政治 曾俊傑投靠民進黨選正副議長 國民黨主席朱立倫這樣說 11:492022/12/25 政治 彰化2議員當選人羈押中 無法就職、投票 04:102022/12/25 地方新聞 曾俊傑曝退國民黨原因 坦言投靠綠營選副議長壓力大 10:232022/12/25 政治 新竹縣議員宣誓少1人 正副議長均連任 12:552022/12/25 政治 新北市正副議長選舉結果出爐 蔣根煌、陳鴻源當選 12:302022/12/25 政治 議員睡議會 18人請隨扈 南市議長選舉 恐2輪投票決勝 04:102022/12/25 政治要聞 民進黨未投桃報李 南市副議長由林志展勝出 12:532022/12/25 政治 民進黨打算「招安」 將邀藍營南市跑票3議員加入 14:132022/12/25 政治 屏東藍營議長周典論3連霸 綠營吳亮慶跑票：是我開除民進黨 13:392022/12/25 政治 為報恩助民進黨拿下基隆議長 藍跑票議員張芳麗：明天退黨 14:362022/12/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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