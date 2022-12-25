大陸中央農村工作會議23日至24日在北京舉行，會議重點針對推進「農業強國」，部署接下來大陸「三農」（農業、農村、農民）工作重點任務，對糧食安全、鄉村振興、農業科技、農村改革、鄉村建設、鄉村治理等進行部署，同時會議明確指出，要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，把種業振興行動切實抓出成效。

在加快建設農業強國方面，則要扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。會中指出，全面推進鄉村振興是新時代建設農業強國的重要任務，人力投入、物力配置、財力保障都要轉移到鄉村振興上來。

根據21世紀經濟報導引述南京林業大學農村政策研究中心主任、經濟管理學院教授高強表示，會議闡明了農業強國與社會主義現代化強國、農業農村現代化與社會主義現代化的邏輯關係。建設農業強國絕不是狹義的將農業產業做強，而是涉及農業、農村、農民的整體性目標。