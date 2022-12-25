鍾東錦（右）今天早上完成就職儀式。（李京昇攝）

苗栗縣新科縣長鍾東錦25日完成宣誓就職，他也在縣府祕書長陳斌山等人陪同下，簽屬上任後第1分公文，對於小內閣人選，他強調，會暫時沿用，並找時間與1級主管聊天，讓他們各自提出專業建議，他再做出最適當的決定。

鍾東錦說，縣府團隊一直跟著縣長徐耀昌都表現良好，因此人事任用會暫時沿用，而且加上快要過年，他不願有太大轉變，他也希望各局處首長可以提出適當建議，以及他會考量縣政配合度，會多找時間1級主管聊聊天，他對大家都很有信心。

鍾東錦提到，因為剛上任行程仍舊會滿檔，一些地方事務像是婚宴，他會請太太陳美琦協助分擔，重要場合未能抵達的，也一定會請副縣長、局處首長前往，以表達重視。

另外，對於苗栗國的標籤有何看法，鍾東錦表示，苗栗國的標籤是因為外界指稱，苗栗縣議會從來沒有刪除過預算，但其實早就刪過2次，這個標籤早就可以撕掉，他希望未來4年努力下，讓住在苗栗的縣民，有光榮感跟感到幸福。