台北市長交接典禮25日舉行，卸任台北市長柯文哲在交接後上台致詞，感謝台北市民，同時也向新任市長蔣萬安提出建言。（鄭任南攝）

新任台北市長蔣萬安今天上午宣布就職。卸任市長柯文哲致詞表示，面對龐雜的市政，常常會碰到很多困難，他和蔣萬安分享一個重要決策標準，他都問同仁一個問題，「如果50年後回來看這個問題，要怎麼做決策？」就相當清楚要選哪一個政策。

台北市政府今在親子劇場舉行出席宣誓就職暨交接典禮，前台北市長黃大洲、馬英九、國民黨副主席連勝文都出席。在行政院副院長沈榮津監交下，由卸任市長柯文哲正式交接印信給新任市長蔣萬安。

馬英九被問到要給蔣萬安期許，他答稱「好好做」，「當市長不容易」，許多市政問題並非1、2分鐘可說完，但他認為可做得很好。

柯文哲致詞指出，為了讓市政可以無縫接軌，在此之前已經進行了各項業務交接工作，期許蔣萬安跟新任的市府團隊，持續帶領台北市往前邁進，引導台北成為一個更美好宜居的城市。

柯文哲說，台北的光榮是集結眾人的智慧，歷任市長跟市府團隊努力之下的成果。

柯文哲一一細數前市長政績，他說，從前市長吳伯雄將行政區合理化、任內台北捷運開始動工，前市長黃大洲打造的大安森林公園、基隆河截彎取直、拆除中華商場，這些都是相當困難的工作。前市長陳水扁任內台北捷運開始營運、降低行政櫃檯的高度，讓政府與人民之間可以更加親近。

他表示，前市長馬英九建置了市民運動中心，推動垃圾費隨袋徵收，這是相當困難的；前市長郝龍斌建置了1999市民當家熱線，引入YouBike系統，提供市民便利的接駁工具，這些市長與市府團隊的努力，為台北的宜居永續，已經打下良好的基礎。

柯文哲說，8年來將開放政府全民參與公開透明當作一個政治理念，引進策略地圖、零基預算、公民參與、財政紀律、TOD、EOD、智慧城市等政策及理念，財政上8年還了570億，處理掉227億健保的爭議款，公民政治上建立了三大委員會，青年事務委員會、公民事務委員會、廉政透明委員會，邀請市民朋友參與市政議題的討論。

柯文哲指出，青創產業的部分，打造很多個多元的青創基地，都市發展上以TOD、EOD，擘畫下個世代的城市藍圖；文化創意上開拓無圍牆博物館，讓整個城市都是文化歷史的展場；智慧科技方面已有大數據中心，可以用更有數據的基礎來決定政策的推廣；環境永續上提出台北市2050年淨零排放的行動白皮書，在今年6月台北市議會也通過了淨零碳排的自治條例，相信下一任政府最重要的工作，就是要開展淨零排放的長期政策。

柯文哲表示，面對龐雜的市政，常常會碰到很多困難，他要和蔣萬安分享一個重要決策標準，常常在市政會議遇到困難問題開始辯論的時候，他都問同仁一個問題，如果50年後回來看這個問題，要怎麼做決策？就相當清楚要選哪一個政策。

柯文哲強調，市長是有任期的、市政是延續的，市政發展是一棒接一棒的工作，祝福蔣萬安與新任市府團隊，繼續以正直誠信當作行政的原則，最重要的是不要因為短期利益犧牲長期利益，不要為了少數人的利益犧牲多數人利益，更不要因為政黨利益犧牲國家利益。

他說，那就從現在的市政基礎出發，繼續累積整個台北市能量，解決居住生活就學就業的實際問題，讓居住在台北的朋友以台北為榮，讓他們所熱愛的城市在世界發光發亮，展現台北的驕傲。

台北市長柯文哲。（楊亞璇攝）

柯文哲指出，過了此刻他就卸任市長，回到台大醫院任職，將會在自己的工作崗位上，繼續以專業為這個城市、為這個國家努力，進步城市的腳步是不能停歇的，在此祝福及鼓勵新市府團隊，帶領台北市繼續前進，再一次感謝大家，有偉大的城市市民朋友，台北才能夠成為更好的城市，謝謝大家。