華語天王周杰倫與昆凌結婚8年來，兩人感情仍像熱戀中，更育有2女1子，生活相當甜蜜、幸福，近來周杰倫赴新加坡舉辦演唱會，昆凌也愛相隨支持，兩人還順便規畫海外度假行程，昨(24日)適逢平安夜，昆凌在IG放上與周杰倫在美麗沙灘上的牽手放閃照，深情看向彼此的畫面，讓17萬粉絲全都嗨翻。

昆凌24日在IG充滿喜悅寫下：「這是聖誕老人和禮物的時間，只要我們心地善良，我們總是能獲得禮物，聖誕節快樂」，並放上和周杰倫的約會放閃照，可見她身穿一件鵝黃色露肩吊帶洋裝，緊牽周杰倫的大手散步，穿著紅色襯衫的周杰倫則不時深情回望愛妻，搭配身後碧海藍天的美景，兩人宛如愛情電影裡的男女主角，閃瞎眾人的目光。

此外，昆凌也在限時動態秀出好身材，可見她穿著一件黑色背心露出豐滿弧線，肌膚白皙光滑，很難想像她已經生了3個小孩。隨後周杰倫立刻宣誓主權，不只霸氣摟住愛妻的纖腰，還曬出昆凌和他一起欣賞海景的照片，可見夫妻倆背對鏡頭，正享受悠閒的兩人時光，畫面一出，粉絲看到後紛紛直呼：「和大嫂好幸福喔～聖誕節快樂」、「哥和大嫂超甜，好好放鬆」、「最美的風景就是和家人相處的時刻！」