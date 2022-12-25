阿根廷球星梅西（Lionel Messi）剛剛拿下世足冠軍，度過愉快的耶誕節，現在他還想把手中的大力神盃帶到法甲球場裡威風一下。這讓梅西的母隊巴黎聖日耳曼（PSG）相當為難，畢竟輸掉世足決賽的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西前鋒內馬（Neymar）都在隊中，要是梅西把獎盃帶來耀武揚威，可能球隊內部馬上先鬧起內訌。

足球新聞網站《Goal.com》報導，梅西請求PSG球團讓他帶著大力神盃回到主場「王子公園體育場」與球迷見面，但球團高層猶豫不決。如果讓梅西把獎盃帶來，最直接受到挑釁的就是姆巴佩。兩人在決賽時進球之後互瞪，較勁意味十足，阿根廷奪冠遊行時，隊友還送給梅西一個忍者龜面具來嘲笑姆巴佩。

至於內馬的問題比較小，巴西雖然在美洲盃決賽輸給阿根廷，但兩隊在本屆世足並未交手，加上內馬對梅西很友善，還發文寫道「恭喜我的兄弟摘冠」。

無論如何，這一冠對梅西以及他的球迷意義重大，奠定他足球之王的地位，即使在法國也有一部分球迷希望阿根廷獲勝。

由於本屆世足在冬天舉辦卡到歐洲聯賽，巴黎聖日耳曼很快將於28日開賽，內馬和姆巴佩都已開始練球，梅西目前仍在阿根廷老家羅薩里奧享受假期，不確定何時回歸。