正副議長選舉競爭激烈，都歷經2輪激戰後以抽籤定輸贏。(于家麒攝)

抽籤結果出爐，洪允典(左)成功連任議長寶座，歐陽儀雄任副手，2人宣誓後也正式就任。(于家麒攝)

縣長陳福海(左3)也議會對連任成功的議長洪允典(左4)及副議長歐陽儀雄(右1)表示祝賀。(于家麒攝)

金門縣第8屆縣議員當選人今(25)日上午10點舉行就職典禮，新科議員王國代因故缺席將於3個月內補宣誓就職，其餘18位議員完成宣誓後正就任，隨即進行正副議長選舉，上屆議長洪允典經過2輪激戰後與周子傑同獲9票，最後2人抽籤決定，周子傑先抽出「否」籤，洪允典順利連任，打破金門縣議長從未連任魔咒。副議長人選也經過2輪同票激戰後抽籤定輸贏，最後由歐陽儀雄坐上副議長寶座。

本屆正副議長競爭激烈，議長選舉過程更是緊張萬分，第1輪投票結果上屆議長洪允典以9票領先得到8票的上屆副議長周子傑，董森堡則投了自己1票，因得票數未過半，需再進行第2輪投票；第2輪投票董森堡將關鍵的1票投給了周子傑，洪、周各得9票，戰成平手，最後以抽籤方式決定議長寶座由何人坐上。依當選人號次由洪允典先抽出2號順序籤，抽中1號周子傑率先抽出「否」籤，洪允典順利連任議長，也打破了金門縣議長從未連任的魔咒。

在副議長選舉方面也是歷經2輪激戰後以抽籤定輸贏，第1輪抽籤由民進黨籍新科議員蔡其雍與老牌議員由歐陽儀雄各拿下9票戰成平手；第2輪同樣各獲9票，最後仍以抽籤決定，由歐陽儀雄率先抽中當選籤，成功奪下副議長寶座。

順利連任成功的議長洪允典表示，謝謝所有鄉親的愛護與支持，連任也是責任的承擔，今後將持續率領議會團隊嚴格監督縣政，與縣府團隊相互配合，共創美好的金門，以不負鄉親的期望。

金門議員 宣誓就職選舉抽籤連任洪允典