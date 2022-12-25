近日北京疫情發展快速，感染者數量持續增長，讓醫護醫療資源出現緊缺，大陸專家日前也曾測算1月將迎來疫情高峰。據大陸醫療信息公眾號「丁香園」24指出，隨著陽性康復醫護重返職位上，收治病人也逐漸提高，北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多出10倍不止。

據香港01報導，北京某三甲醫院課室醫生陳勤介紹，目前每日急診的接診量大概有400至500名，比起往年增長約2倍，且與過去不同的是疾病種類幾乎全部局限在呼吸道疾病。「如果只看重症呼吸道的病人，則比往年多出10 倍不止。」醫院已從其他課室調配醫護至發熱門診、急診，最大力道支持急診與發熱門診工作，以減輕醫護壓力。

還有北京的醫生預估，今年冬天的接診量比往年高出3到4 倍。即使醫護人員的支持雖能使醫院維持良好有效的運轉，但對比大量的需求，仍然無法填補。「目前患者已無需等待三四個小時，但仍要等一兩個小時。」但長時間的等待，對於有基礎疾病的重症患者非常不利的，同時急症室中累積大量重症患者，因診室飽和而影響救治速度，也令醫護感到擔憂。