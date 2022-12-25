電商升級時機到！壯世代教科文協會於本月針對50歲以上壯世代進行「壯世代購物行為與數位落差大調查」，結果顯示高達52%平時偏好使用網購大於實體店面消費，超過六成更曾於雙11進行網購。

事實上，資策會產業情報研究所（MIC）日前也針對台灣網友進行2022年電商購物節消費者調查，發現網友平均年度消費額為2.17萬元，其中以46～55歲及56～65歲兩大族群消費金額為最高。兩者調查除了相互應外，也可看見壯世代無法忽視的消費力與數位力！壯世代教科文協會理事長吳春城表示，壯世代的網購行為勢必越趨興盛，如何在「後後疫情時代」順利承接這股消費力，是各大電商需探討的課題。

本次調查發現，壯世代傾向網購主要原因為便捷、便宜、信用卡回饋、集點折扣、團購方便等等。而62.2%的壯世代平時最愛用的網購平台為momo購物，其次為蝦皮（53.1%）、LINE購物（46.9%）、PChome（41.8%）等。

事實上，根據momo購物網去年上半年的觀察，其會員成長幅度以60歲以上最為顯著，年增突破30%。吳春城認為，平台介面、客服品質等因素可能是決定使用喜好的關鍵，全年齡的數位友善是各大電商需努力的目標，將壯世代需求納入開發考量因素中，才能真正「升級」創造雙贏，而接下來的聖誕及春節檔期，也將是抓住壯世代消費能量好機會。

此次也調查了壯世代「最不喜歡在網路購買的物品類型」，結果以名牌精品（75.5%）奪冠，其次為食物（49%）、家電用品（32.7%）、3C產品（29.6%）、流行時裝（25.5%）等。主要原因為擔心買到假貨、擔心實品與想像有落差，認為較高價的產品在實體店購買較安心且有售後服務；同時，衣服也要試穿過才知道合適與否、食物在運送過程可能變質等等。

另外，高達65.3%的壯世代認為，相較於網購，在實體店消費更容易感受到年齡歧視，其主要來自銷售人員的服務態度，而這可能與越來越多壯世代偏好網購的原因息息相關。另外34.7%則認為，網購介面的不友善也會有歧視之感。