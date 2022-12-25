雲林縣20鄉鎮市民代表今（25日）就職，並舉行正、副主席選舉，其中寮鄉一名角逐主席的鄉代日前遭雲林地院羈押，選情激烈備受矚目，選舉結果為韓青山連任；北港鎮代會主席為黃美蘭當選，她的丈夫蔡咏锝今天也當選雲林縣議會副議長，雙喜臨門。

20鄉鎮市代表正、副主席名單如下：

斗六市主席胡克勤、副主席黃尤美；

斗南鎮主席陳大華、副主席黃藏諒；

虎尾鎮主席林嘉弘、副主席陳樹泉；

西螺鎮主席林俊甫、副主席廖秀娟；

土庫鎮主席王錦文、副主席李學傑；

北港鎮主席黃美蘭、副主席陳介民；

古坑鄉主席鄭和義、副主席賴嘉濱；

大埤鄉主席陳秋慶、副主席謝有惟；

林內鄉主席許林玉琴、副主席林志憲；

莿桐鄉主席林弼昇、副主席余三池；

二崙鄉主席楊世彬、副主席高志成；

崙背鄉主席蔡誌山、副主席林金玲；

麥寮鄉主席韓青山、副主席許高源；

東勢鄉主席張哲維、副主席吳金福；

褒忠鄉主席陳良俊、副主席張漢村；

台西鄉主席林天祥、副主席吳一平；

元長鄉主席李宗懋、副主席徐銘欽；

四湖鄉主席吳顯志、副主席蔡淑薇；

口湖鄉主席王溪邊、副主席蘇慶璋；

水林鄉主席周聯聰、副主席陳竹城。