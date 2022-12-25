總統蔡英文即將召開國安高層會議，傳出會中將針對兵役延長一事進行討論，義務役月薪更將一次從6000多元調漲至1萬5千元。不過日本產經新聞台北支局長矢板明夫就分享日本的經驗，直言「如果僅靠提高薪水擴大招募，很可能會面臨和日本同樣的情況」。

矢板明夫昨（24）日在臉書表示，雖然日前有民調顯示，7成以上的受訪者認為兵役延長至1年很合理，但他周遭的年輕人，與年輕人的父母卻有很大一部分持保留態度，因為這些人認為現代戰爭要能運用各種專業知識操作高科技武器，並非短短一年就能訓練出來，與其延長義務役，不如提高軍人待遇，吸引更多志願兵。

不過矢板明夫以日本自衛隊為例解釋，日本高中畢業人士的平均年收入約在240萬日圓左右，但若加入自衛隊，基本年收就有320萬日圓，明明有30％以上的差距，但事實卻是日本自衛隊永遠面臨人員不足的困境。

「特別是下級士兵的人數嚴重不足！」矢板明夫透露，日本政府近日為加強國防，編列大筆國防預算來研發及購買武器，但卻有日本媒體打臉指出，就算有武器也找不到使用的人，讓他想起高中時曾遇過招募自衛隊員的人，儘管對方不斷提出加入自衛隊的優點，但他與同學卻無一人有興趣。

矢板明夫認為，延長兵役是一項增加國民負擔的重大改革，若政府決定要執行，必須針對社會質疑提出完整論述，並說「台灣如果僅靠提高薪水擴大招募，很可能會面臨和日本同樣的情況」。