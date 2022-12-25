基隆市議會新任議長童子瑋（圖右）及新任副議長楊秀玉（圖左）。（張志康攝）

基隆市議會25日上午進行議員就職及正副議長選舉，選前就傳出民進黨將與親民黨進行跨黨派合作，民進黨籍的市議員童子瑋及親民黨籍市議員楊秀玉當選第20屆基隆市議會正副議長，這也是自1950年以來，基隆市首度有國民黨籍以外的議長。

24日深夜，傳出親民黨將與民進黨在第20屆基隆市議會正副議長合作的消息，將由楊秀玉與童子瑋搭檔參選正副議長。25日上午，進行議員宣誓就職前，基隆市議會議員們便在喜悅及嚴肅交雜的氣氛中進行宣誓。

議長投票結果，由國民黨提名的蔡旺璉獲得14票，民進黨提名的童子瑋獲得16票，首輪便由童子瑋當選基隆市議長。

在總席次31席的基隆市議會中，國民黨有13席、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席。民進黨除12席議員票票入匭外，也爭取了林旻勳、陳明建兩席無黨籍議員的支持。親民黨2席中，除楊秀玉與童子瑋搭檔外，郭美秀卻傾向支持國民黨的蔡旺璉。

豈料，國民黨籍的基隆市前議長，也是最資深的基隆市議員張芳麗卻臨陣倒戈，將票投給民進黨的童子瑋，最終童子瑋及楊秀玉均以16票，擊敗國民黨籍的蔡旺璉及何淑萍，當選第20屆基隆市議會正副議長。

童子瑋表示，基隆市議會議長的工作與職權是超黨派的，議會秉持中立的角色，在共同為基隆市民謀福祉的基礎上，共同為基隆市努力。他將與楊秀玉合作，接下來與新任基隆市長謝國樑溝通施政計畫，讓基隆市政在林右昌奠定的基礎上，可以在謝國樑推動下繼續前進。他強調，目標都是為了基隆市民，政黨未必是放在第一位，這是他心中的理念，就如他先前聲明，將打造陽光的、開放的議會。