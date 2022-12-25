新竹市長高虹安今（25）日宣誓就職。對此，前市長林智堅也在睽違整整一個月後，於臉書發文，除恭喜與祝福高虹安，林也呼籲，新市府團隊要善待每個同仁，讓市政建設回歸正軌，「繼續讓這座城市吹拂著幸福的風」。

林智堅今在臉書發文表示，今天是高虹安就職的日子，首先要恭喜高，並祝福她的市府團隊能順利步上軌道，不辜負市民所託。林智堅提醒，新竹市幾項重要的建設，如竹科X計畫、新竹輕軌，及活絡舊城區、串聯前後站的「大車站計畫」等，目前都已在中央經費的挹注下持續進行中，他希望高虹安能審慎評估推動，以城市發展和新竹人的福祉為最大公約數。

林智堅提到，過去選舉期間，自己最常提到的一句話是「紛擾會過去、建設會留下」，而令他最不捨的，是無辜的市府同仁，被選舉過程中許多的惡意中傷和影射波及到，但他堅信市府團隊的德行與操守，也希望過去選舉語言的指涉能到此為止。

林智堅說明，在他過去擔任市長的8年中，預算規劃皆依法編列、工程發包也都依採購法程序進行，施工期間更按照中央法規成立工程查核小組，同時，在重大工程會議中引進政風監察的制度。林智堅強調，建設城市之餘，市府累積減債32.1億元，希望讓後續接任的團隊更有空間發揮。

最後，林智堅表示，他相信若真心愛新竹市、把這裡當成家，市政自然能順利推動，「再次誠摯祝福承擔重任的高虹安市長及市府團隊，任重道遠、繼續前行，務必實踐對市民的承諾」。