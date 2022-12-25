受12月至今俄油出口較上月減少11％及北半球進入冬季取暖用油旺季等因素影響，導致國際油價上漲。中油宣布，經平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元，26日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.6元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.9元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.71美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.84％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.8元。

不過，本週部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高，國內價格未觸抵前述國家調整上限，吸收金額皆為0元；計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。累計111年至11月底止，中油共吸收約447億元。