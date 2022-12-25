今是全國各縣市新任首長及議員宣誓就職日，國民黨立委李貴敏直言，今天是行憲紀念日，但自綠營執政以來，憑著國會過半的優勢為所欲為，導致立法院形同虛設，憲政體制崩解，立法院更出現一個非常畸形的現象，「就是憲法很忙、很委屈」。

李貴敏表示，何以說中華民國憲法太委屈？綠色政權的特性，就是打著民主旗幟反民主！不但對政黨倫理、政治道德、公平正義等基本政治原則不屑一顧，連最基本的依法行政都不遵守。任何議題都想透過國會多數碾壓過關，以至於違憲違法的作為比比皆是，罄竹難書。

她說，例如罔顧立法院審查預算的天職，綠營挾立法院多數席次優勢，竟企圖將總預算在委員會審查前就逕付二讀；還好在野黨全武行肉身捍衛才阻擋下來。其他針對個人量身訂做的法案，不論是所謂為林智堅連任設計的《地方制度法》修法，還是為國務機要費脫罪的《會計法》第99條之1修正案等，全都急就章，無視於憲法，打算頭過身就過。

李貴敏指出，一黨獨大、獨斷獨行的傲慢行徑更是不遑多讓，例如無視戕害新聞自由的罵名，硬是讓中天新聞台關台；又屢祭出社維法，表面上管制假消息，實則透過寒蟬效應的氛圍箝制人民的言論自由。或如中選會貿然單方面宣布確診者不能出門投票，剝奪人民的投票權。諸如此類限制人權的荒唐局面以及違憲爭議，不勝枚舉。

她痛批，結果，對於這個利用多數暴力偷渡違憲法律的政黨，如今連議題辯論交鋒，都被迫要回到憲法層次。因為法律已經是綠營說了算。在野黨也只能把憲法搬出來，跟他們進行憲政層次的辯論與監督，但即便如此，還是書空咄咄。

李貴敏強調，所以說民進黨全面執政，中華民國憲法真是全面崩解；也驗証絕對的權力帶來絕對的腐化！在行憲紀念日的今天，我們真不該讓憲法再委屈下去！如今也只剩下政黨再度輪替，才能解決台灣的亂象。