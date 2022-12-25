國民黨台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國等3人，因正副議長選舉跑票，將面臨嚴厲的黨紀處分。民進黨新科議長邱莉莉表示，國民黨支持她的議員，剛剛已提出退出國民黨聲明，她與林志展會在最短時間內邀請他們加入民進黨團。

邱莉莉指出，此次正副議長選舉在過程中非常多變，也發生很多事情，民進黨為確保能拿下議長，當然會試著遊說無黨籍、國民黨籍議員，感謝國民黨籍副議長李文俊以及國民黨議員李鎮國、張世賢的幫忙。選舉過程中雖有些風雨，但在告一段落後，她與林志展將盡快修補在選舉過程中，有可能與在野聯盟的裂痕，以及黨內的紛爭，希望台南市議會和諧團結，大步向前，未來運作上會回歸到政黨政治、政黨共治。

針對尋求連任失利的郭信良，指民進黨學國民黨過去的招數，成功策動國民黨跑票，傷了民進黨支持者的心，並要市長黃偉哲未來自求多福一事，邱莉莉也說，不曉得為什麼郭要這麼講，也不知道這些話是什麼意思，但尊重郭信良。