國民黨花蓮縣黨部將建請黨中央開除此次議長選舉中6名跑票者的黨籍。（羅亦晽攝）

花蓮議長選舉國民黨陷入互鬥窘境，遭縣黨部排黑的議長張峻雖在首輪投票輸給獲黨部提名的吳東昇，但因吳得票數未過半，進入第2輪投票，且張峻成功逆轉，以2票差距險勝順利連任，隨後宣布退黨。不過縣黨部在議長投票前曾對黨內議員祭出黨紀，將開除跑票者黨籍，此次投票包含張峻，共有6人跑票，縣黨部將建請黨中央一律開除黨籍。

花蓮縣議員33席次，國民黨加上2席報備參選，共有20席當選，議長選舉雖握有穩定過半優勢，但力拚連任的議長張峻選前遭縣黨部「排黑」不予提名，改提名吳東昇、徐雪玉搭擋參選正副議長，並在選前轉知20位黨籍議員，不僅正副議長選舉採記名投票，如票未投吳、徐2人，將祭出黨紀送交考紀會開除黨籍。

議長選舉第一輪投票時，吳東昇獲16票，張峻10票，同黨周駿宥、程美蓮則選擇將票投給自己，無黨籍楊華美、簡智隆亦然，民進黨3席則將票投給自提的參選人。

吳東昇雖在首輪獲得最高票，但因票數未過半，需進行第二輪投票，怎料結果逆轉，投給自己的4人及民進黨3席全都改投張峻，第一輪原先支持吳東昇的無黨籍笛布斯·顗顂則改投自己，最後張峻以張峻以17比15票，險勝吳東昇。

由於藍營縣黨部曾祭出黨紀，將開除跑票者黨籍，不過此次議長選舉中，除張峻票投自己，黨內黃馨、謝國榮、鄭寶秀都是兩輪支持張峻，周駿宥、程美蓮則在第二輪改投張峻，且張峻當選後更直接宣布退黨。

對此，縣黨部主委張逸華表示，退黨有一定的程序，張峻就算公開宣示要退黨，仍須報請黨中央核定。不過縣黨部為嚴明黨紀，將建請黨中央針對張峻在內的6位黨籍議員跑票行為，予以開除黨籍。