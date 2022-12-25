武陵農場今天氣溫零下4.9度，農場再度出現冰晶美景，吸引大批遊客前往參觀拍照。（武陵農場提供）

武陵農場今天氣溫零下4.9度，農場再度出現冰晶美景，吸引大批遊客前往參觀拍照。（武陵農場提供）

武陵農場冰宮再現美麗的雪國奇景，非常搭配耶誕節雪白世界的主題，吸引遊客一睹限定版的冰雪奇緣。（武陵農場提供）

冷氣團接連來襲！武陵農場今天溫度零下負4.9度。副場長胡發韜說，農場再現冰宮奇緣的美麗雪國精緻，非常搭配耶誕節這個雪白世界的主題，也吸引許多內行遊客一睹武陵農場耶誕節限定版的冰雪奇緣。近期多次零下低溫寒流造成武陵農場再一波楓紅，要欣賞漂亮的楓紅遊客，要把握這波最機會。

胡發韜指出，武陵農場早上6時到8時間出現零下負4.9度，農場北谷果五區，依附在草木枝條上美麗圖像，有遊客說很像一隻隻水晶冰雪麋鹿，上面有一個聖誕老公公背著裝禮物的大袋子，站在麋鹿的鹿背上面做特技表演，形成一個耶誕節應景神奇圖案，令遊客嘖嘖稱奇！

近期多次零下的低溫寒流造成武陵農場楓紅再紅一波，要欣賞漂亮的楓紅遊客，請把握這波最機會！（武陵農場提供）

近期多次零下的低溫寒流造成武陵農場楓紅再紅一波，要欣賞漂亮的楓紅遊客，請把握這波最機會！（武陵農場提供）

胡發韜表示，黃色部分為加拿大黃楓，紅色部分為楓香，這一波寒流形黃、綠、紅大自然層層疊疊，錯落有緻，交錯烘托，多元層次的秋冬楓葉美景！楓葉的紅色，黃色，加上部份初開的粉紅梅花與梅花獨特淡雅芬芳花香，加上一片陽光灑落在漂亮的草原，形成武陵農場獨特的秋冬美麗又色彩燦爛繽紛的景緻！