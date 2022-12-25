連江縣議會今（25）日舉行縣議員就職典禮，隨後即進行正副議長選舉，選舉結果張永江獲連任議長，林明揚當選副議長。議長選舉中張永江獲得6票、林明揚3票；副議長選舉林明揚獲得5票、陳玉發4票，前副議長周瑞國本屆並未參選。

新竹縣議員宣誓少1人 正副議長均連任
澎湖正副議長選舉 劉陳昭玲6連霸當選議長
無黨團結聯盟打臉曾俊傑 推朱信強、陳善慧參選高市正副議長
#張永江 #連江縣 #議長