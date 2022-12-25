張永江連任連江縣議長 副手由林明揚當選 14:492022/12/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣議會今舉辦議長、副議長選舉。（翻攝自連江縣議會網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣議會今（25）日舉行縣議員就職典禮，隨後即進行正副議長選舉，選舉結果張永江獲連任議長，林明揚當選副議長。議長選舉中張永江獲得6票、林明揚3票；副議長選舉林明揚獲得5票、陳玉發4票，前副議長周瑞國本屆並未參選。 新竹縣議員宣誓少1人 正副議長均連任 澎湖正副議長選舉 劉陳昭玲6連霸當選議長 無黨團結聯盟打臉曾俊傑 推朱信強、陳善慧參選高市正副議長 #張永江 #連江縣 #議長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東正副議長選舉 國民黨吳秀華、林琮翰連任 12:242022/12/25 政治 金門正副議長抽籤定輸贏 洪允典破魔咒連任成功、歐陽儀雄任副手 13:322022/12/25 政治 雲林縣副議長蔡咏锝出線 議長沈宗隆無意外3連霸 12:152022/12/25 政治 嘉義市議長副議長激戰 陳姿妏第1輪未過半 進行第2輪投票 11:092022/12/25 政治 彰化2議員當選人羈押中 無法就職、投票 04:102022/12/25 地方新聞 嘉義市副議長出爐 10連霸議員張榮藏獲11票當選 13:032022/12/25 政治 22縣市正副議長改選 國民黨：高雄市與花蓮縣選情亮紅燈 00:412022/12/25 政治 新竹市副議長舉選 國民黨余邦彥首輪獲19票順利連任 12:322022/12/25 政治 基隆民進黨與親民黨合作 搶攻正副議長 05:312022/12/25 政治 新北市正副議長選舉結果出爐 蔣根煌、陳鴻源當選 12:302022/12/25 政治 苗栗正副議長 李文斌、張淑芬各以27票高票當選 13:052022/12/25 政治 民進黨未投桃報李 南市副議長由林志展勝出 12:532022/12/25 政治 花蓮議長選舉藍營6人跑票 縣黨部將建請中央開除黨籍 14:092022/12/25 政治 花蓮議長之爭 張峻、吳東昇拚出線 04:102022/12/25 地方新聞 國民黨許修睿竹市議長當選 首輪獲壓倒性支持順利連任 12:152022/12/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。