南非緊急救難部門今天表示，一輛油罐車在約翰尼斯堡（Johannesburg）以東城市博克斯堡（Boksburg）爆炸，死傷人數升至10人喪命、約40人受傷。
法新社報導，一輛載有液化天然氣（LPG）的油罐車今天早上卡在橋下，附近有一間醫院以及多棟住宅。
當地緊急救難部門發言人納拉帝（William Ntladi）表示他們上午7時50分接到通報後，派員前往救火，但油罐車還是爆炸了。
他表示，死亡人數從先前的9人攀升到10人。
傷者當中，約有一半傷勢嚴重，另有15人傷勢雖重但情況穩定。納拉帝補充道，其中一名傷者是油罐車司機。
納拉帝表示，還有6名消防員受到輕傷。
上傳社群媒體的影片顯示，油罐車疑似因為太高而無法從橋下通過，引發一團巨大的火球。
目擊者布伊森（Jean Marie Booysen）形容，上午6時30分過後沒多久，就出現一次「巨大震動」。
「我上樓去喝杯茶，然後看到巨大的火焰，我以為是有房子著火了。」
她表示，她後來得知其中兩名罹難者「是住對街的兩個孩子，一個16歲的女孩，和每個週末來幫我整理草坪的25歲男孩」。
另一名自稱威廉（William）的目擊者稱，附近的人都感受得到爆炸威力。
「我想我離現場僅50公尺，第3次爆炸時，我大概距離400公尺遠。」
他說：「火真的都燒到我背後了。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111225
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