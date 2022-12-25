高薪美髮師吸毒遭逮，年邁母親一句話惹落淚。

新北市蘆洲陳姓女美髮師，因受不了毒品的誘惑，將賺來的錢都用來買安非他命，警方12月13日持搜索票，在蘆洲民族路逮捕陳女，住處起出安非他命吸食器，當陳女聯繫家人時，母親得知女兒吸毒非但沒有責備，還溫馨問「ㄟ寒抹？」陳女瞬間淚崩坦承犯罪，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦。

37歲陳姓美髮師，在新北市蘆洲經營美髮店，客人遍及雙北地區，她將豐厚的收入用來購買精品，之後因沾染毒品，將收入用來購買安非他命，員警接獲線報，持搜索票進入屋內，從擺放屋內的精品，得知她月入6位數，本來應該是人生勝利組，卻因染毒將賺得的大把鈔票用在買毒。

警方逮捕後，讓陳女通知家人，電話中與年邁的母親通話，母親得知愛女被捕後，非但沒有責備，還關心詢問，天氣變化是不是會冷，陳女製作筆錄時瞬間痛哭流涕，最後向員警表示非常後悔，並坦承吸食毒品，員警訊後依法送辦。

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