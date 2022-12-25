女星歐陽靖12日發文宣布與日本老公離婚，目前帶著兒子「新醬」與媽媽譚艾珍定居台南，今（25）日歐陽靖發文表示，兒子不明原因狂吐好幾小時送急診，讓她與譚艾珍相當焦急，經過檢查為急性腸胃炎，目前兒子已回家休養。

歐陽靖今（25）日在臉書上發文透露，昨（24）日平安夜在急診室度過，原因是兩歲大的兒子傍晚開始「不明原因急性腸胃炎，狂吐幾個小時之後決定送去急診室」所幸經過治療已經回家休養了「今天在慢慢恢復中，小小的身體虛累累」讓她與譚艾珍看了好心疼，最後她也感概「平安夜平安就是福，沒有什麼比健康更重要的東西了！」

貼文發出後，許多網友紛紛留言關心與祝福「新醬平安快快康復！媽媽阿嬤辛苦了...祝福平安健康」、「辛苦了，幾乎每個有孩子的媽都有在急診室過夜的經驗」、「照顧小孩真是辛苦，幸好新醬沒事！」、「辛苦了，孩子們在急診，大人的心真的超煎熬，醫護人員真的也很辛苦」。

事實上，歐陽靖的兒子新醬還有一個可愛的別稱「躺地寶」，原因是新醬喜歡隨地躺，然而有次新醬在台南高鐵站，因沒買票就想衝進車站中遭歐陽靖阻止，吃飯時也些不開心，一旁的店員見狀幽默地問了新醬：「你要不要乾脆躺一下？」，而新醬也就地躺下，讓網友笑翻，更大讚該名店員超貼心。