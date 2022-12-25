【愛傳媒藺奕專欄】2022倒數，有一些人要感謝，整理出今年大事紀十件，之四。

平安夜，感謝的人不在遠方、是近鄰。

一對在科技業的年輕夫妻。近幾年，輪流加入管委會參與運作，更多年輕新血投入，社區在去年因此拿下台北市110年度優良公寓大厦評鑑「風華再現」第一名大獎。

當我代表去北市府領獎時，如果不是所有媒體都來圍訪，我根本不知道這座獎如此意義非凡。

在這個不種樹只想乘涼的年代，年輕族群對公共事務的關心正在退縮，他們機敏的發現，收穫成果的人，往往不是播種和照料的人。如果替沉睡的稻子，守一夜的月亮，還可能被人誤以為是愛上星辰。

電影《刺激1995》有一段台詞：「任何一個你不喜歡又離不開的地方，任何一種你不喜歡又擺脫不了的生活，就是監獄。如果你感到痛苦和不自由，希望你心裡永遠有一團不會熄滅的火焰，不要麻木，不要被同化。」

有次開完管委會，我隨手替美麗的科技業人妻拍了幾張照片；這位女孩學騎馬、也諳深潛，她還有一雙捕快的眼睛，撫觸快門，傳遞靈魂的指紋。

爾今歲末年終，非常多的祝福，一邊進行、一邊回顧，這過程很像催吐，把這一年臃腫的部分，裁剪成記憶的紙片人。

感謝你們的積極參與，我想人與人之間都是相互的，你真我真、你假我轉身，家是避風港，社區是守護妳我的共同海灣。

Merry X‘mas.

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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