「情色女王」飯島愛，是許多6、7年級男性心中的「D槽女神」，活躍於1990年代，2008年聖誕夜她被發現陳屍在家中，由於已經死亡6天，大體已經開始腐敗，年僅36歲因肺炎逝世。即便已經過世14年，但每到平安夜仍有許多網友留言追憶。生前跟她要好的婦科醫生透露，她在過世前2個月曾出現「異狀」，死前幾天狀況一度惡化。

飯島愛生前致力推廣預防愛滋病的各種活動及講座，進而認識日本婦科名醫赤枝恒雄，兩人也成為好友。他在2年前曾透露，飯島愛在過世的2、3個月前身體曾經出現「偏頭痛」這個症狀，經常為此治療，猝逝前幾天頭痛更是急遽惡化，但沒多久飯島愛便一派輕鬆地拋下一句：「已經沒事了！」，過了幾天就離開人世。

飯島愛昔日在節目中自掀裙子露出丁字褲，大膽作風在當時掀起話題。（圖／中時資料照）

關於飯島愛的過世原因，外界盛傳許多謠言，大家普遍認為飯島愛是因為感染愛滋而過世，但赤枝恒雄嚴正否認，透露她的愛滋病篩檢是陰性，之後甚至一度傳出是自殺，但驗屍報告出爐確定是肺炎猝逝。

而飯島愛過世後，依舊有不少粉絲會到她家中上香，或在她的部落格留言追思，但因為父母年紀大了無法管理，才在2015年10月31日她生日當天關閉。飯島愛父親透露，原本都不知道女兒進演藝圈，直到看到電視轉播，才知道她已經出道，他也鼓勵女兒既然決定了，就要做到最好，成日本第一。