屏東首位女縣長周春米25日完成交接，她會用女性堅韌、溫暖的特質，兼具信心、智慧、創意與溝通，努力推動縣政，並向潘孟安學習，從一星做起邁向五星。（謝佳潾攝）

屏東首位女縣長周春米25日完成交接，她會用女性堅韌、溫暖的特質，兼具信心、智慧、創意與溝通，努力推動縣政，並向潘孟安學習，從一星做起邁向五星。（謝佳潾攝）

屏東首位女縣長周春米25日完成交接，她會用女性堅韌、溫暖的特質，兼具信心、智慧、創意與溝通，努力推動縣政，並向潘孟安學習，從一星做起邁向五星。（謝佳潾攝）

屏東首位女縣長周春米25日完成交接，她感謝陪伴她走過初選、打過大選的鄉親朋友，並向民眾承諾，屏東的進步不能停，她的施政方向就是全面啟動，她會用女性堅韌、溫暖的特質，兼具信心、智慧、創意與溝通，努力推動縣政，她強調會向潘孟安學習，從一星做起邁向五星。

周春米今天在農委會主委陳吉仲的監交下，從卸任縣長潘孟安手中接下屏東縣政府印信，她感動道，「屏東接下來的一切，交由春米來承擔」。她也感謝潘孟安的付出，她說，潘孟安這8年來披星戴月，1天當2天用，不僅成功打造屏東品牌，還創造「我屏東，我驕傲」的榮耀價值。

她承諾，她會向屏東永遠的縣長潘孟安學習，從一星做起邁向五星。談到政策面，她說，屏東的進步不能停，屏東的榮耀要繼續創造，全人的照顧更是要全面，所以她的政策就是各項建設都要照顧、全面啟動，她深知方方面面都不能等待。

她強調，會要求各局處在原來的基礎上持續努力，不能退只能往前，目前除要在百日內力拚長照處的成立外，對年輕人的照顧更是責無旁貸，年輕人要面對創業、就業、買房、生兒育女、照顧年邁父母等種種壓力，她會要求團隊執行任何行政作為時，都要貼近民意、將心比心，把鄉親的事當作大事來做。

她說，她在屏東出生長大，也在屏東披上法官與律師的法袍，在屏東追求公平正義，她何其有幸成為屏東縣治史上首位女縣長，她會用女性堅韌溫暖的特質，以及信心、智慧、創意與構通來推動縣政。

最後她說，一場選舉不會改變大家都是一家人的事實，建設沒有政黨之分，人民的幸福也不會因為顏色有所不同，所以拜託大家一定要不分彼此、團結努力，屏東才能夠繼續上前。