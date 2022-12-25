Let’s Café推畬室醇香巧克力飲、榛香巧克力夾心土司，讓下午茶時光飄散濃郁可可香氣。（全家提供）

冬季療癒甜品每年都是巧克力最受歡迎，全家超商繼去年冬天與世界巧克力大賽獲獎品牌「YU CHOCOLATIER 畬室」聯名，接續推出柚香巧克力飲與橙香巧克力霜淇淋，受到廣大消費者喜愛，今年Fami!ce全家霜淇淋再度攜手，並嚴選來自比利時的精品巧克力入料，全新開發以濃醇風味為主軸的畬室濃黑巧克力霜淇淋，即日起正式上市；另此次與畬室同步推出Let’s Café醇香巧克力飲、榛香巧克力夾心土司，為冬天帶來溫暖的下午茶新選擇。

巧克力向來是霜淇淋熱銷口味，全家去年首波攜手畬室推出橙香巧克力霜淇淋，2週熱銷超過40萬支；此次全家再度邀請國內首位榮獲未來50餐飲人獎殊榮的鄭畬軒主廚監製，嚴選比利時巧克力製成霜淇淋，配方中添加可可含量70％以上的頂級苦甜巧克力，前味感受到濃郁巧克力風味，並帶有烘烤香氣，中段則可品嚐到淡淡香草味搭配天然奶油的滑順厚實感，最後再以淡淡果酸與苦澀滋味收尾。

氣溫溜滑梯，最想來杯濃郁系熱飲暖胃又暖心，全家觀察在冬季消費者對香醇口感熱飲需求增加，此次攜手畬室共同打造出苦甜度與濃度皆升級的「醇香巧克力飲」，嚴選進口法國頂級法芙娜可可粉與紐西蘭全脂奶粉，透過主廚精心調配的比例，讓濃郁的巧克力飲擁有滑順如絲絨般的口感；另開賣榛香巧克力夾心土司，亦嚴選法國法芙娜可可粉，添加義大利榛果醬調製成榛果巧克力奶霜，將柔軟土司與榛果巧克力內餡的完美融合，一口咬下散發濃郁榛果與可可香氣。