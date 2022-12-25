志工授證典禮進場採走紅毯方式，志工們開心合照。(港區藝術中心提供)

文化局副局長曾能汀(左2)頒獎給榮獲111年度「文化部第29屆全國績優文化志工獎勵」銅質獎的曾桂梅(右2)。(港區藝術中心提供)

榮獲本年度「文化部第29屆全國績優文化志工獎勵」銅質獎的曾桂梅，擔任志工是延續在教與學中的快樂。(港區藝術中心提供)

台中市港區藝術中心25日舉行111年度志工服務隊表揚暨112年度授證典禮，共表揚201人次及授證197位志工。111年度雖受新冠病毒疫情影響，總服務時數仍逾2萬6000小時，並獲得「衛生福利部志願服務獎」1座銀牌獎、1座銅牌獎；「文化部第29屆全國績優文化志工獎勵」1座銅質獎；「台中市志願服務獎」2座二等獎、1座三等獎。

文化局副局長曾能汀說，港區藝術中心自89年成立至今邁入第23年，今年特請工藝家林芳仕與其妻陳璐昂設計20年服務獎牌，以「純粹」為民服務的設計理念製作獨一無二的琉璃獎牌，頒發37位志願服務20年以上夥伴，特別代表市長盧秀燕及文化局長陳佳君向志工伙伴們致上最真誠的敬意。

志工們20年來有恆心有毅力，對於服務的熱誠始終如一，像羅楊秀鳳女士即使車禍腳部受傷，依然裹著紗布至中心服務，其個人服務時數累積至今更高達1萬8500小時。20年的歲月與中心併肩，一同走在志願服務的旅途，從結婚、育兒到牽著孫子的手，真誠的服務並不會隨著時間消失，只會更濃純更芬芳。

甫榮獲111年度「文化部第29屆全國績優文化志工獎勵」銅質獎的曾桂梅表示，當初選擇當志工是想延續在教與學中的快樂，獲獎是肯定也是驚喜，之後仍會本著初心，扮演好自己的角色。曾桂梅在台中市海線社區大學陶藝班習陶20年，多次提供自己的陶藝作品參與志工聯展，讓展覽更加豐富與多元，更期勉自己能「行有餘力，樂在其中」。

港區藝術中心指出，志工們各個多才多藝，團結合作，由志工與社區媽媽組成的舞團，是一群平均年齡超過60歲的資深美女，她們犧性下班閒暇之餘排練無數次，在典禮中自編舞曲表演「美麗的星期天」、「聖誕狂歡曲」、「迎春接福慶團圓」等舞蹈帶動唱，透過舞蹈一起運動、增進身心健康，並為此次典禮帶來精彩歡樂的派對氛圍。

港區藝術中心志工們來自大台中各地，並有來自鄰近苗栗苑裡、彰化員林的夥伴，目前港藝志工隊共197位，有11對夫妻、4家姐妹、親子檔2組，大家不僅熱愛美好藝術且多才藝，亦秉持奉獻家庭亦追求自我實現的精神，在這個團隊中相互學習、成長，奉獻美好，化身為一顆藝文種子，散播、分享藝術文化之美。

台中市港區藝術中心在耶誕佳節期間，於展覽大廳設置10呎高的雪地耶誕樹，與大家一起迎接耶誕節到來，樹下圍著一圈的是以防疫酒精瓶變身的耶誕精靈，搭配可愛的雪人娃娃，展期至明年1月1日，歡迎民眾前往感受濃濃耶誕氛圍。