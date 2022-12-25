新竹縣新任消防局長由前消防局副局長新任局長陳中振（右）擔任。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長楊文科25日宣誓就職當天同時也公布首波小內閣名單，原消防局長孫福佑因赴台中市接任消防局長，將由前副局長陳中振接任局長，新聞處長則延攬台北市副發言人魏文元。楊文科表示縣府用人唯才，期勉新任局處長不負縣民期待，共同打造安居城市。

楊文科看準新任新聞處長魏文元深具媒體行銷、國際視野能力，希望帶給新竹縣更大的能見度，媒體效應極大化。魏文元為英國伯明罕大學行銷傳播所碩士，曾任台北市政府副發言人、三立新聞台主播與國際中心組長，具有15年新聞工作經歷，曾獲2013年卓越新聞獎即時報導獎。

魏文元則感謝楊文科邀請他來竹縣服務，希望以新聞背景以及擔任台北市府副發言人的經歷與專長，幫新竹縣在政策推廣、文化推廣等都盡一份心力，替縣府政策宣傳加分。

25日當天也舉辦消防局局長布達交接典禮，由楊文科主持並布達人事令。新任局長陳中振從主計處處長黃文琦手中接下印信，並在楊文科監誓下宣誓。

楊文科表示，感謝前任局長孫福佑在任內的付出與奉獻，並感謝各級消防幹部及同仁對於消防工作的付出，同時期勉新任局長能帶領同仁，持續精進消防專業素養與技能，秉持依法行政精神，致力新竹縣消防工作，並體察及傾聽民眾需求，提升服務品質，展現消防人員的工作價值。

陳中振為中央警官學校正科58期畢業，中央大學土木工程系研究所碩士，自1991年即於新竹縣從事消防工作迄今30餘年，曾任祕書、副局長等職務，消防工作經驗豐富，資歷完整。