2022即將結束，星座專家唐綺陽在節目《女人我最大》中分享2023上半年財運平順的星座，包括處女座、雙魚座，水瓶座、獅子座將有所提升，另外也提到牡羊座、天秤座財運方面易花費大，尤其是意外導致受重傷去看醫生，需特別注意，也指出天王星在金牛這幾年，經濟是動盪、不按牌理出牌的，但不需慌張，保持平常心即可。

▍第三名：牡羊座、天秤座

●天秤座和牡羊座相同，在2022年事業運旺，接案子時會發現一樣的工作量但會獲得雙倍的金額，並可把之前流失的錢都賺回來，但在2023上半年財運方面容易花費較大，例如，可能是人際關係上的應酬或健康方面因意外導致受重傷去看醫生，需特別注意。

▍第二名：處女座、雙魚座

●處女座在2023上半年正、偏財運逐漸變好，也難得比以前有企圖心，任何事都可接受，並且比以前不挑，財運自然就會比較好。

●雙魚座在2023上半年開始走正財運，他們的努力被看見，並且也發揮到自己的強項，能力也被開發出來。例如，該謙虛的地方很謙虛，很多事情做了不求回報，很敬業、配合，別人其實都看在眼裡，因此獲得很好的機會。

▍第一名 水瓶座、獅子座

●水瓶座在2023上半年需穩紮穩打，正財運強，如把時間用在工作上，案子將會不斷找上門，氣勢非常旺，尤其是投資方面，可以好好把握。

●獅子座在2023上半年將苦盡甘來，靠著努力，有機會接到越來越多工作，就算工作沒變多，工作規格也比以前更高，有時工作量不變，但財運也跟以前不一樣會越來越高漲。