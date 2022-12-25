不少交往中的情侶會一起租房子，一名女網友表示，和男友租3房2廳1衛的房子，月租金為2萬8千元，她每個月給男友1萬4千元的租金，她說從看房、租房、繳房租等都是由男友一手包辦，最近交往滿20年無預警被男友提分手，她才知道原來租了20年的房子根本是男友買的，被當成繳房貸的分母令她氣炸，她的遭遇曝光，網友全看傻眼，一面倒支持她提告。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，以前就很想買房，但男友認為租一輩子房子也不會比買房還貴，就答應住在男友找的3房2廳1衛的房子，兩人一起負擔2萬8千元的房租。她表示，房子沒有明顯瑕疵，裝潢跟屋齡都很新，唯一缺點就是比較接近郊區。

原PO說，每個月她都會拿1萬4千元的房租錢給男友，再由男友交給房東，男友向她表示，自己比較容易遇到房東，且房東是男生，認為原PO跟男生私下見面不好，堅持自己處理房租的事，但她一直覺得很奇怪，因為跟房東租屋10幾年，每次家裡東西壞掉，前來修繕的不是房東而是廠商，她用LINE房東聯絡房東，房東說自己有很多房子出租，只好叫廠商協助修理，她就沒放在心上。

原PO表示，交往第12年她被公司調單位，向男友表示自己不能再一起租房子，沒想到對方異常執著地要她一起租下去，說會負責載她上下班，還包辦所有的家務事，對她更加體貼。原PO說，今年邁入交往第20年，本來有結婚共識的男友突抱怨她懶惰、小心眼、愛計較等，直呼跟她不會有未來，無論她怎麼求男友，對方只淡淡地說「感情淡了」。

原PO，說自己會找時間看新房子，男友就先搬出租屋處，近日她在信箱上收到前年房屋貸款信件，收件人是男友，但信件有拆封過的痕跡，讓她感覺是有人刻意寄轉給她的，她再看信件內容發現，該間房子的月貸款為1萬4千元，和她給男友的房租金額一樣，她瞬間恍然大悟，原來和男友交往的20年，都在幫對方繳貸款，「我是幫對方繳完就被踢掉了嗎？」

貼文曝光，引發網友議論，「男友可能構成詐欺，我是律師，趕快去告」、「這裡真的什麼鬼故事都有，只能認了，還能怎樣，妳也有住不是嗎？ 若你們一開始有結婚，你有繳貸款，離婚你還能分財產，問題就什麼都不是啊！當分母那麼多年，房貸快繳完，被利用完，一腳就給踢了」、「真的好誇張，妳完全是繳房貸分母，女朋友身分可能是附帶的」、「有夠扯，這男的心機也太重」、「看完只能用瞠目結舌來表示我震驚的程度，世界上真的什麼人都有」。